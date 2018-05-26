Егор Титов: «Енисей» в РФПЛ будет не выживать, а играть в футбол»

Автор: Евгений Морозов 0

Енисей

Тренер «Енисея» Егор Титов поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Сибиряки впервые в истории будут играть в высшем дивизионе чемпионата страны.

– В следующем сезоне важно выжить? Или попробуете замахнуться на что-то большее?

– Глагол «выжить» звучит плохо. Задачи обязательно будут поставлены, если получится попасть в десятку или восьмерку, то хорошо.

Но мы будем не выживать, а играть в футбол. Однозначно. Цели просто выжить у нас не появится ни в коем случае.

Фото: ФНЛ
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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