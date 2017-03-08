Египтолог назвал Месси идиотом

Египетский археолог Захи Хавасс рассказал о визите Лео Месси в Каир на благотворительный вечер, организованный фондом по борьбе с распространением гепатита С.

«Извините меня, но Месси идиот. Когда я с ним говорил, его лицо не выражало никаких эмоций. Он не продемонстрировал никакого интереса в том, что я ему рассказывал.

Не думаю, что ему вообще было интересно. Когда я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, он никак не реагировал. Месси вел себя очень вежливо, но ему интересен только футбол».

Захи Хавасс ранее был генеральным секретарем Высшего совета по древностям Египта. Он также занимается активной популяризацией истории и культуры Древнего Египта с помощью телевизионных документальных сериалов. В 2003 году Хавасс стал членом Российской академии естественных наук. В 2006 году журнал Time включил ученого в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Фото: Global Look Press

Источник: As