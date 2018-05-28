Египетский юрист подал иск к Серхио Рамосу на миллиард евро за нанесение травмы Мохамеду Салаху

Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана «Реала»Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов (1:3). В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА.

Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу», – сказал юрист

После финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петицияс требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее сейчас подписали больше 387 тысяч человек.

Участие Салаха в ЧМ-2018 пока под вопросом из-за травмы плеча, хотя сам игрок выразил уверенность в том, что поедет в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com