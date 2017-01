«Хоффенхайм» — единственная команда топ-5 чемпионатов, не потерпевшая поражения в этом сезоне

В топ-5 европейских чемпионатов осталась одна команда, не потерпевшая поражения в этом сезоне. Ей стал немецкий «Хоффенхайм».

В воскресенье «Реал» пропустил 2 мяча в последние 5 минут встречи с «Севильей» и потерпел первое поражение в сезоне-2016/17. После осечки команды Зинедина Зидана последней командой, не испытавшей горечи поражения в большой пятерке национальных чемпионатов, остался немецкий «Хоффенхайм».

В 16 турах Бундеслиги «сине-белые» одержали 6 побед и 10 раз сыграли вничью, что позволило им выйти на пятое место.

Only one team in Europe's top 5 leagues is yet to lose a single league game so far this season.

That team is Hoffenheim. 👊 pic.twitter.com/RxpcxnBrVs

— Squawka Football (@Squawka) January 15, 2017