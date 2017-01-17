«Хоффенхайм» — единственная команда топ-5 чемпионатов, не потерпевшая поражения в этом сезоне

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Хоффенхайм

В топ-5 европейских чемпионатов осталась одна команда, не потерпевшая поражения в этом сезоне. Ей стал немецкий «Хоффенхайм».

В воскресенье «Реал» пропустил 2 мяча в последние 5 минут встречи с «Севильей» и потерпел первое поражение в сезоне-2016/17. После осечки команды Зинедина Зидана последней командой, не испытавшей горечи поражения в большой пятерке национальных чемпионатов, остался немецкий «Хоффенхайм».

В 16 турах Бундеслиги «сине-белые» одержали 6 побед и 10 раз сыграли вничью, что позволило им выйти на пятое место.

Ближе всех по длительности беспроигрышной серии к «Хоффенхайму» подобрался «МЮ», который не терпит поражения 12 матчей в АПЛ.

«Хоффенхайм» стартовал с 4 ничьих, затем выиграл 5 матчей кряду, а последующих 7 турах победил один раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka Football

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

«Шальке» арендовал Настасича с правом выкупа

Будущее Марио Гетце решит новый тренер

Бундеслига. Гамбург сокрушает Нюрнберг

Добавить комментарий

Войти с помощью: 