«Хоффенхайм» — единственная команда топ-5 чемпионатов, не потерпевшая поражения в этом сезоне

В топ-5 европейских чемпионатов осталась одна команда, не потерпевшая поражения в этом сезоне. Ей стал немецкий «Хоффенхайм».

В воскресенье «Реал» пропустил 2 мяча в последние 5 минут встречи с «Севильей» и потерпел первое поражение в сезоне-2016/17. После осечки команды Зинедина Зидана последней командой, не испытавшей горечи поражения в большой пятерке национальных чемпионатов, остался немецкий «Хоффенхайм».

В 16 турах Бундеслиги «сине-белые» одержали 6 побед и 10 раз сыграли вничью, что позволило им выйти на пятое место.

Only one team in Europe's top 5 leagues is yet to lose a single league game so far this season. That team is Hoffenheim. 👊 pic.twitter.com/RxpcxnBrVs — Squawka Football (@Squawka) January 15, 2017

Ближе всех по длительности беспроигрышной серии к «Хоффенхайму» подобрался «МЮ», который не терпит поражения 12 матчей в АПЛ.

«Хоффенхайм» стартовал с 4 ничьих, затем выиграл 5 матчей кряду, а последующих 7 турах победил один раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka Football