Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром в топ-5 чемпионатах

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче со «Страсбуром» (5:2). Таким образом, уругваец забил 23 гола в 24 турах Лиги 1, это лучший показатель в топ-5 чемпионатах.

Кавани сейчас является лучшим бомбардиром в топ-5 чемпионатах Европы. Ни в Примере, ни в Бундеслиге, ни в Серии А, ни в Лиге 1 больше никто еще не забил 23 мяча.

В АПЛ 23 гола записал на свой счет форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Однако он провел в чемпионате на 2 матча больше, чем Кавани. Кроме того, игрок «ПСЖ» сделал 7 результативных передач в текущем чемпионате, Кейн же ассистировал партнерам лишь 1 раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal