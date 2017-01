Эдинсон Кавани первым в сезоне забил 20 мячей в топ-5 европейских лиг

Эдинсон Кавани стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, преодолевшим порог в 20 забитых мячей в этом сезоне. Нападающий сделал дубль в ворота «Нанта».

«ПСЖ» победил «Нант» в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Нанте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Форвард парижан Эдинсон Кавани оформил дубль и стал первым игроком в нынешнем сезоне, забившим 20 голов в топ-5 европейских национальных чемпионатов. Кавани опережает идущего вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Александра Ляказетта (15) на 5 мячей.

20 — @ECavaniOfficial has scored 20 goals in Ligue 1 2016/17, already his record in a whole season. Trigger.

— OptaJean (@OptaJean) January 21, 2017