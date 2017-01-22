Эдинсон Кавани первым в сезоне забил 20 мячей в топ-5 европейских лиг

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Кавани

Эдинсон Кавани стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, преодолевшим порог в 20 забитых мячей в этом сезоне. Нападающий сделал дубль в ворота «Нанта».

«ПСЖ» победил «Нант» в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Нанте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Форвард парижан Эдинсон Кавани оформил дубль и стал первым игроком в нынешнем сезоне, забившим 20 голов в топ-5 европейских национальных чемпионатов. Кавани опережает идущего вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Александра Ляказетта (15) на 5 мячей.

Лучшие бомбардиры АПЛ Златан Ибрагимович, Алексис Санчес и Диего Коста забили по 14 мячей. В Ла Лиге лидируют Луис Суарес и Лионель Месси, также отличившиеся по 14 раз.

Гонку бомбардиров Бундеслиги возглавляет Пьер-Эмерик Обамеянг с 16 мячами, в Серии А больше всех на сегодня забил Мауро Икарди (15).

Фото: Global Look Press

Источник: OptaJean

 

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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