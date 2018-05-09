Эдинсон Кавани готов на понижение зарплаты ради перехода в «Атлетико»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эдинсон Кавани

«Атлетико» по окончании сезона намерен приобрести форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Уругваец готов перейти в испанский клуб с понижением оклада.

Мадридцы уже достигли принципиального соглашения с 31-летним уругвайцем, который зарабатывает в парижском клубе 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Кавани готов перейти в «Атлетико» с понижением зарплаты, при этом клуб предоставит ему значительные бонусы и подпишет с ним долгосрочный контракт.

«Атлетико» рассматривает Кавани в качестве замены Антуану Гризманну, который, скорее всего, перейдет в «Барселону».

В нынешнем сезоне Кавани сыграл в 32 матчах, забил 28 голов и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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