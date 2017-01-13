Эдин Джеко отклонил предложение китайского клуба с годовым окладом в 16 миллионов евро

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб предложил 30-летнему боснийцу контракт с годовым окладом в 16 миллионов евро.
Однако Джеко ответил отказом на щедрое предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Главной причиной послужили, по словам футболиста, семейные обстоятельства боснийца.
Действующий контракт Джеко с римским клубом истекает летом 2020 года.
Напомним, что в нынешнем сезоне Джеко провел за «Рому» в Серии А 19 матчей, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи. На данный момент босниец делит второе место в гонке бомбардиров итальянского чемпионата с нападающим «Торино» Андреа Белотти.
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Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia