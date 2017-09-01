Эдер: «Хочу быстрее адаптироваться в «Локомотиве»

Автор: Владимир Шевелев 0

Эдер

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер готов к игре. Он рассказал о своих текущих кондициях и впечатлениях от России.

«Нахожусь не в лучшей форме, но сейчас как раз есть время для тренировок. В каждой команде, каждой стране свои занятия. Хочу скорее адаптироваться в «Локо».

Прежде чем согласиться на трансфер, ничего о России не искал. Я общался с людьми, которые уже выступали здесь, это Марко Баша и Мануэл Фернандеш. Спрашивал о клубе и городе. Мне предоставили только позитивные отзывы. Взял 24-й номер. Просто потому, что был свободен. Он не значит для меня что-то особенное», — сказал форвард.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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