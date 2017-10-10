Эден Азар: «Золотой мяч» — необъективная награда»

Бельгийский футболист «Челси» Эден Азар оценил стоимость ежегодной награды «Золотой мяч». 26-летний полузащитник попал в число номинантов на данный приз по итогам 2017 года.

«Золотой мяч» необъективен. В прошлом году я старался провести лучший сезон, насколько это возможно. Это был восхитительный год. Думаю, что был достоен оказаться в числе номинантов. Однако я так и не вошел в топ-30 претендентов. Если я не выиграю сейчас, это не будет иметь значения. Я буду стараться и в следующем году», — заявил Азар.

Напомним, дата вечера церемонии от журнала France Football пока неизвестна. Скорее всего, вручение наград пройдет в Цюрихе.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal