Эден Азар: «Нужно быть эгоистом, если хочешь «Золотой мяч». Но я совсем не такой»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч». Сказав о том, что ему мешает завоевать этот трофей.

— Твой отец говорил, если бы ты был чуть более эгоистичен, ты бы выиграл «Золотой мяч».

– Да, он всегда говорил мне это. Возможно, это действительно так.

В современном футболе, если ты хочешь выиграть «Золотой мяч» или стать лучшим бомбардиром, нужно быть эгоистом.

Но я не такой, совсем нет. Я просто тот, кто я есть, – сказал Азар.

В этом сезоне бельгиец провел 34 игры, забил 12 и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC