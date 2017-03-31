Эден Азар и Джон Терри продлят контракты с «Челси»

Руководство «Челси» планирует продлить соглашения с капитаном команды Джоном Терри и полузащитником Эденом Азаром. В игроках заинтересован сам Антонио Конте.

26-летний бельгийский хавбек, интерес к которому проявляет «Реал», подпишет новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Зарплата Азара может составить 300 тысяч фунтов в неделю.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте потребовал от владельца клуба Романа Абрамовича сделать все, чтобы сохранить игрока в команде.

Терри продлит сотрудничество с «Челси» еще на один год. Таким образом, 36-летний футболист проведет на «Стэмфорд Бридж» 20-й сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Talk Sport