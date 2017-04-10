Джузеппе Росси в третий раз за карьеру порвал крестообразные связки колена

В матче 31-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Эйбаром» форвард хозяев Джузеппе Росси получил тяжелую травму колена. До этого Росси уже дважды получал подобную травму.

Врачи диагностировали у Росси разрыв передней крестообразной связки левого колена. На восстановление уйдет не менее полугода.

Джузеппе уже в третий раз за карьеру получает такую травму. До этого он дважды рвал крестообразные связки правого колена, пропустив два года.

В текущем сезоне Росси забил четыре гола и отдал один голевой пас в 18-и матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сельты»