Джузеппе Росси в третий раз за карьеру порвал крестообразные связки колена

Автор: Никита Пронин 0 Comments

В матче 31-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и  «Эйбаром» форвард хозяев Джузеппе Росси получил тяжелую травму колена. До этого Росси уже дважды получал подобную травму.

Врачи диагностировали у Росси разрыв передней крестообразной связки левого колена. На восстановление уйдет не менее полугода.

Джузеппе уже в третий раз за карьеру получает такую травму. До этого он дважды рвал крестообразные связки правого колена, пропустив два года.

В текущем сезоне Росси забил четыре гола и отдал один голевой пас в 18-и матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Сельты»

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