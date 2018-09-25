Джузеппе Росси угрожает годичная дисквалификация за допинг

Бывший форвард сборной Италии попался на запрещенных препаратах. Сам Росси отрицает факт употребления.

Итальянский нападающий Джузеппе Росси, в данный момент находящийся без клуба, по сообщениям прессы, сдал положительный тест на допинг.

Проба, взятая у футболиста ещё в мае нынешнего года после встречи команд итальянской Серии А «Беневенто» и «Дженоа», показала наличие в его организме дорзоламида – запрещенного вещества, однако, встречающегося в составе многих глазных капель. При этом сам Росси отрицает, что когда-либо использовал подобные препараты.

Итальянское антидопинговое агентство, выступающее в качестве обвинителя, требует отстранить форварда от футбола сроком на один год. Рассмотрение дела состоится 1 октября.

Форвард родился в США, но имеет итальянское гражданство. В свое время Росси выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Парма», «Вильярреал», «Фиорентина», «Леванте», «Сельта» и «Дженоа», а также сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport