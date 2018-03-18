Джузеппе Маротта: «Зачем Аллегри уходить в «ПСЖ», ведь он тренирует один из лучших клубов в мире»

Автор: Евгений Морозов 0

Массимилиано Аллегри

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Масимиллиано Аллегри в «ПСЖ». Ранее также сообщалось, что Аллегри  может возглавить лондонский «Арсенал».

«У него многолетний контракт с «Ювентусом». Более того, у него хорошие отношения с клубом и руководством. Он уже в «Ювентусе» – одном из лучших клубов в мире, поэтому ему не нужно уходить никуда.

«Ювентус» всегда был одной из лучших команд Европы, думаю, это в ДНК клуба и передается тренеру и игрокам. Мы продолжаем бороться, как делали это год назад или два года назад», – сказал Маротта.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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