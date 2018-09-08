Джованни Симеоне забил дебютный гол за сборную Аргентины

В товарищеском матче сборная Аргентины уверенно переиграла Гватемалу (3:0). Один из мячей в составе аргентинцев забил сын тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне — Джованни.

Этот гол стал для 23-летнего форварда первым в футболке национальной команды. Более того, Симеоне-младший в матче с Гватемалой впервые вышел в стартовом составе взрослой сборной Аргентины. Кроме Джованни Симеоне, голы на свой счет записали Гонсало Мартинес и Джованни Ло Чельсо. Напомним, что главная звезда аргентинцев Лионель Месси приостановил выступления за сборную после неудачного чемпионата мира.

В настоящее время Симеоне-младший выступает в Серии А за «Фиорентину». В прошлом сезоне нападающий забил 14 голов в 38 матчах, в текущем сезоне на его счету один мяч в двух встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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