Джованни Симеоне может перейти под руководство отца

Летом этого года главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть команду. Чтобы этого не случилось, руководство намеренно серьезно усилить состав.



По окончанию нынешнего сезона мадридский «Атлетико» попробует подписать форварда итальянской «Дженоа» Джованни Симеоне.

Трансфером сына главного тренера «матрасников» Диего Симеоне испанский клуб попытается решить сразу две свои проблемы — усилить линию атаки забивным нападающим и укрепить свои связи с наставником команды. Возможная цена сделки за 21-летнего бомбардира оценивается примерно в 15 млн евро.

Джованни Симеоне перешел в «Дженоа» в августе 2016 года из «Ривер Плейта». В нынешнем сезоне Симеоне-младший забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 играх Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon