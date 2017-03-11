Джованни Симеоне летом может перейти в мадридский «Атлетико»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Атлетико Мадрид». Главным тренером испанского клуба является отец форварда Диего Симеоне.

По информации источника, в следующее трансферное окно переход 21-летнего аргентинца станет одной из приоритетных целей мадридцев.

В январе сообщалось, что «Дженоа» отказался продавать Симеоне «Вильярреалу» за € 20 млн. В нынешнем сезоне серии А форвард провел 25 матчей, забил 10 голов и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola