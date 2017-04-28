Джоуи Бартон получил минимальное наказание из возможных за ставки

В футбольной ассоциации Англии заявили, что дисквалификация полузащитника «Бернли» Джоуи Бартона за ставки — минимальное наказание из возможных. Напомним, что Бартона дисквалифицировали на полтора года.

«Данное наказание — минимальное за подобный проступок. Бартон пренебрежительно отнесся к правилам. Возможно, его зависимость повлияла на его мышление, однако это не повод оправдывать его», — сообщил BBC источник в FA.

В ассоциации также согласились, что ставки, сделанные Бартоном, не являлись способом заработать на договорных поединках. Однако, согласно правилам, за одну ставку на матч своей команды предусмотрен денежный штраф и дисквалификация на срок до шести месяцев. Полузащитник сделал 15 ставок на поражения своих команд, и 42 ставки в целом на матчи команд, за которые выступал.

Напомним, Джоуи Бартон был дисквалифицирован на 1,5 года за ставки. В период с 2006 по 2016 год полузащитник сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая за английские клубы. Игрок признался в содеянном и прошел курс лечения от игромании. Но это не первая дисквалификация Бартона. Играя за «Рейнджерс», полузащитник был уличен в 44 ставках, при этом он не ставил на свой клуб. Тогда футболист отделался пропуском одного матча.

Джоуи Бартон обжалует решение, поскольку оно является слишком строгим, а также призвал FA пересмотреть свою зависимость от букмекерских компаний. «Бернли» заявил, что не будет заключать новое соглашение с футболистом, если срок дисквалификации не будет уменьшен.

Источник: Рейтинг букмекеров

Фото: Global Look Press

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