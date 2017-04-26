Джоуи Бартон получил 18 месяцев дисквалификации и завершил карьеру

Полузащитник «Бернли» Джо Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев. Он нарушил правила, запрещающие футболистам делать ставки.

Незадолго до своего возвращения на «Терф Мур» в зимнее трансферное окно в адрес англичанина были выдвинуты обвинения по поводу 1260 ставок, которые Бартон сделал на футбольные матчи в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016. Сейчас рассмотрение этого дела завершилось, и Ассоциация вынесла самое суровое наказание из когда-либо применявшихся в подобных случаях. Джоуи был отстранен от игры в футбол на полтора года.

Поскольку Бартону уже 34 года, а его краткосрочный контракт с «бордовыми» истекает в конце этого сезона, это вынуждает экс-игрока «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» повесить бутсы на гвоздь. «Это решение заставляет меня досрочно завершить карьеру. Я согласен, что нарушил установленные для профессиональных футболистов правила, но чувствую, что наказание оказалось строже, чем для других, менее противоречивых, игроков. Я боролся с зависимостью от азартных игр и даже предоставил FA медицинскую справку насчет моей проблемы — жаль, что она не была учтена», — говорится в заявлении Бартона.

Нынешний сезон Джоуи Бартон начал в «Рэйнджерс» из Глазго, а в январе вернулся в «Бернли». Он успел провести за «бордовых» 14 игр и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: SkySports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»