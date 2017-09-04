Джоуи Бартон — о срыве трансфера Баркли в «Челси»

Бывший полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон поделился мнением о том, почему сорвался трансфер хавбека «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».

«Я слышал действительно интересную историю о том, что случилось с трансфером Баркли. Конте выключил телефон, представители Баркли пытались связаться с ним. Игрок хотел сказать тренеру: «Слушай, где я буду играть?» А Конте отключил телефон. Вот почему Росс утратил уверенность и не подписал контракт. Баркли подумал: «Ну хорошо, если тренер не отвечает на мой звонок, он не хочет заполучить меня». Именно поэтому он вернулся в «Эвертон», – заявил Бартон.

Ранее сообщалось, что Баркли передумал переходить в лондонский клуб прямо во время медосмотра за несколько часов до закрытия трансферного окна. Футболист опроверг эту информацию и сообщил, что не стал принимать решения о своем будущем из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»