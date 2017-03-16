Джошуа Киммих вошел в сферу интересов «Барселоны»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Киммих

«Барселона» заинтересована в приобретении футболиста мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммиха. Немец недоволен недостатком игровой практики в нынешнем клубе.

Как сообщают немецкие СМИ, руководство «Барселоны» всерьез заинтересовано в приобретении Джошуа Киммиха, который недавно высказывался на тему недостатка игрового времени, которое ему предоставляют в «Баварии».

Однако руководство и тренерский штаб «Баварии» не намерены расставаться с игроком. Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в «Баварии» видят в Киммихе замену завершающему свою карьеру капитану команды Филиппу Ламу.

Джошуа Киммих принял участие в 18 матчах Бундеслиги, в 10 из которых он выходил в стартовом составе. Немецкий футболист отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Вадим Павлов

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