Джордж Веа может сегодня стать президентом Либерии

Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа может сегодня стать новым президентом Либерии. Официальные результаты еще не объявлены, но ожидается, что Веа победил.

Выборы президента страны прошли во вторник. По информации источника, 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая в первом раунде выборов. Бывший игрок должен сменить на посту президента Элен Джонсон-Серлиф.

В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре с 28% голосов, во втором туре он проиграл Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Naij

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»