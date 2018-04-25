Джордан Хендерсон поддержал фаната, получившего травму перед полуфиналом ЛЧ с «Ромой»

Автор: Михаил Серебряков 0

Jordan Henderson

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил поддержку болельщику мерсисайдцев, получившему травму перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2). Об этом он сообщил у себя в«Твиттере». 

Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном поединке.

«Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком „Ливерпуля“, который был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой.

Он пришёл, чтобы посмотреть футбольный матч и поддержать свою команду. Всё, что важно для нас в данный момент, — это его выздоровление и скорейшее возвращение домой», — написал Хендерсон.

Фото: Global Look Press
Источник:  твиттер Джордана Хендерсона

 

 

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