Джон Терри: «Я надеюсь, что в этом сезоне мне больше не придется играть в рамках АПЛ»

Капитан «Челси» Джон Терри рассказал о своем положении в лондонском клубе. Защитник надеется, что его отсутствие поможет лондонскому клубу продолжать побеждать.

«Иногда футболист просто ничего не может сделать с происходящим. Я выходил в старте в первых четырех матчах сезона, потом получил травму, а потом мы еще уступили «Арсеналу» и «Ливерпулю». Однако затем у нас серия из 13 матчей без поражений. И даже восстановившись, я не могу попасть в состав. Как игрок – я должен это принять.

Конте с самого первого дня был откровенен со мной. Он сказал: «Послушай, я не могу вернуть тебя в состав, когда парни играют так хорошо в обороне».

Но знаете, я надеюсь, что в этом сезоне мне больше не придется играть в рамках АПЛ, потому что это будет значить, что команда продолжает выигрывать», — сказал Терри.

Из 22 сыгранных матчей АПЛ 36-летний Терри выходил в стартовом составе лишь в первых 4 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail