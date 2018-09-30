Джон Терри удалил пост в инстаграме с отказом «Спартаку»

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри удалил публикацию в Instagram о своем решении не переходить в «Спартак». Сегодня он приехал на матч московской команды.

37-летний защитник был близок к переходу в московский клуб, однако в последний момент передумал, объяснив свой отказ от трансфера семейными обстоятельствами.

Пост в Instagram Терри удален. Сегодня англичанин присутствовал на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» на «Открытие Арене».

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram