Джон Терри удалил пост в инстаграме с отказом «Спартаку»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри удалил публикацию в Instagram о своем решении не переходить в «Спартак». Сегодня он приехал на матч московской команды.

37-летний защитник был близок к переходу в московский клуб, однако в последний момент передумал, объяснив свой отказ от трансфера семейными обстоятельствами.

Пост в Instagram Терри удален. Сегодня англичанин присутствовал на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» на «Открытие Арене».

Фото: Global Look Press
Источник:  Instagram

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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