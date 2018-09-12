Джон Терри получил российскую визу, в 2021-м году появится новый еврокубок, Марсело получил четыре месяца тюрьмы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 сентября.
1. Джон Терри получил российскую визу.
Футболист продолжает переговоры со «Спартаком».
2. С 2021 года появится третий еврокубок.
В трех турнирах будут играть 96 клубов.
3. Тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
4. Защитник «Реала» Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании.
Бразилец пошел на сделку со следствием.
5. Леандро Паредес перейдет в «Милан».
Это произойдет в зимнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press