Джон Терри получил российскую визу, в 2021-м году появится новый еврокубок, Марсело получил четыре месяца тюрьмы. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Джон Терри

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 сентября.

1. Джон Терри получил российскую визу.

Футболист продолжает переговоры со «Спартаком».

2. С 2021 года появится третий еврокубок.

В трех турнирах будут играть 96 клубов.

3. Тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

4. Защитник «Реала» Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании.

Бразилец пошел на сделку со следствием.

5. Леандро Паредес перейдет в «Милан».

Это произойдет в зимнее трансферное окно. 

Фото: Global Look Press

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