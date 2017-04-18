Джон Терри намерен остаться в АПЛ, он интересен 10 клубам

Недавно стало известно, что капитан «Челси» Джон Терри летом покинет команду. Защитник хочет продолжить карьеру в АПЛ.

В услугах 36-летнего защитника заинтересованы 10 клубов, включая «Вест Бромвич», «Сток Сити» и «Борнмут», которые в январе делали предложения игроку. Терри пока не имеет никаких предпочтений и собирается рассмотреть все варианты.

В текущем сезоне Джон Терри провел за «Челси» десять матчей во всех турнирах и результативными действиями не отмечался. За «синих» Джон выступает с 1998 года. За это время он провел за «аристократов» 713 игр и забил 66 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»