Джон Терри летом покинет «Челси»

«Челси» объявил о том, что защитник Джон Терри по окончании сезона покинет команду. Клуб и 36-летний капитан совместно приняли подобное решение.

«Все на «Стэмфорд Бридж» хотели бы выразить огромную благодарность Джону. Желаем ему удачи в будущем», – говорится в заявлении клуба.

Терри дебютировал за первую команду «Челси» в 1998 году. За это время он провел 713 матчей, забил 66 голов и выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионских титула и Лигу чемпионов.

Бывший футболист сборной Англии третий в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. При этом он рекордсмен по числу игр в качестве капитана (578).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»