Джон Терри: «Иванович невероятный защитник и легенда «Челси»

Капитан лондонского «Челси» поделился мнением о переходе Ивановича в «Зенит». Футболист выложил в свой Instagram фотографию, где пожелал удачи Браниславу.
«Я был просто опустошен, когда узнал, что Иванович покидает «Челси». Он невероятный защитник, который играл за нас многие годы. У него сильный характер и он важный человек в раздевалке. Удачи тебе, легенда. Он выиграл в «Челси» все, что надлежит легенде», — написал Джон Терри.
Напомним, что сегодня Иванович официально стал игроком «Зенита». Контракт серба рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на 1 год.
Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Джона Терри