Джон Терри: «Иванович невероятный защитник и легенда «Челси»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Джон Терри и Бранислав Иванович

Капитан лондонского «Челси» поделился мнением о переходе Ивановича в «Зенит». Футболист выложил в свой Instagram фотографию, где пожелал удачи Браниславу.

«Я был просто опустошен, когда узнал, что Иванович покидает «Челси». Он невероятный защитник, который играл за нас многие годы. У него сильный характер и он важный человек в раздевалке. Удачи тебе, легенда. Он выиграл в «Челси» все, что надлежит легенде», — написал Джон Терри.

Напомним, что сегодня Иванович официально стал игроком «Зенита». Контракт серба рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на 1 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Джона Терри

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Никита Пронин

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