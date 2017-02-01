Джон Терри: «Иванович невероятный защитник и легенда «Челси»

Капитан лондонского «Челси» поделился мнением о переходе Ивановича в «Зенит». Футболист выложил в свой Instagram фотографию, где пожелал удачи Браниславу.

«Я был просто опустошен, когда узнал, что Иванович покидает «Челси». Он невероятный защитник, который играл за нас многие годы. У него сильный характер и он важный человек в раздевалке. Удачи тебе, легенда. Он выиграл в «Челси» все, что надлежит легенде», — написал Джон Терри.

Absolutely gutted to see Brana leave @chelseafc An unbelievable defender for us over the years and a great and BIG character and presence in the dressing room. Good Luck mate Won everything at Chelsea and a proper LEGEND 👊🏻 🇷🇸 A photo posted by John Terry (@johnterry.26) on Feb 1, 2017 at 4:04am PST

Напомним, что сегодня Иванович официально стал игроком «Зенита». Контракт серба рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на 1 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Джона Терри