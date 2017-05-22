Джон Терри: «Чтобы подниматься, мне пришлось усердно работать и идти на некоторые жертвы по пути»

Защитник «Челси» Джон Терри вчера провел свой последний матч в карьере. Терри прокомментировал свои выступления за лондонскую команду.

«Это был очень сложный день для меня, это невероятно длинный период, который я провел в клубе, и я рад получить эти овации и покинуть клуб. Это было очень, очень эмоционально. Это был невероятный прием со стороны игроков и болельщиков. Они были моей жизнью и семьей на протяжении двадцати двух лет, и я от всего сердца всех их благодарю. Провести в этом клубе такой долгий период – это невероятное ощущение.

Этот клуб значит для меня все. 14-летним мальчишкой я убирал этот стадион, где сидят болельщики, чистил туалеты и бутсы футболистов, я начал с самых низов, и чтобы подниматься, мне пришлось усердно работать и идти на некоторые жертвы по пути, и, думаю, поэтому у меня настолько отличные отношения с болельщиками, ведь я являюсь одним из них. Это один из лучших дней за все время. Вспоминается мой первый трофей АПЛ в сезоне-2004/05, что было особым моментом, но сегодняшний выигрыш уже идёт рядом с ним.

У меня было не так много игрового времени в этом сезоне, но другие отлично себя проявили. Тренер перешел на новую схему и систему игры, и команда заслуживает большой похвалы за то, в каком стиле она сыграла. У них была цель в этой игре – установить рекорд АПЛ, одержав 30 побед в сезоне, и они достигли ее. Теперь нас ожидает ещё один большой матч на следующей неделе», — рассказал Терри.

Джон Терри провел в футболке «Челси» 488 матчей и забил 40 голов. За 22 года в системе лондонской команды он 4 раза становился чемпионом Англии, 5 раз брал национальный Кубок, по разу побеждал в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»

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