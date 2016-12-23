Джои Бартон сделал 1260 ставок за последние 10 лет

Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника «Бернли» Джои Бартона в нарушении правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт. По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год футболист сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы.

34-летний футболист уже сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября. При этом Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс». Согласно правилам шотландской ассоциации, игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено делать ставки на футбольные матчи.

Напомним, что права на Бартона принадлежат английскому «Бернли», но первую половину сезона 2016/2017 полузащитник провел в шотландском «Рейнджерсе» в рамках аренды. За «джерс» футболист провел всего 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports