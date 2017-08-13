Джо Харт: «Я хотел сменить клуб на постоянной основе»

Автор: Евгений Морозов 0

Джо Харт

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт,  рассказал, что хотел сменить клуб на постоянной основе. Ближайший сезон он проведет в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

«Мне было трудно подобрать вариант с полноценным трансфером. Не думаю, что у меня было слишком много таких вариантов. Но в идеале я хотел сменить клуб на постоянной основе.

Когда журналисты задавали вопросы, я всегда отвечал честно: в идеале я хочу найти новый клуб и подписать с ним контракт, чтобы иметь возможность спокойно решить бытовые вопросы и знать, что меня ждёт в ближайшем будущем. Как бы то ни было, главное для меня — это играть в футбол», — говорит вратарь.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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