Джо Коул завершил карьеру, Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.

1. Джо Коул завершил карьеру

37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу».

2. Игорь Черевченко стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский клуб нашел замену Олегу Кононову.

3. Семь игроков детской футбольной команды погибло в результате аварии в Перу

Полиция начала расследование происшествия.

4. Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии

Вчера Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры.

5. Адвокат Александра Кокорина попросил отменить арест игрока

Он подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест футболиста. 

Фото: Global Look Press

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