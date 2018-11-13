Джо Коул завершил карьеру, Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.

1. Джо Коул завершил карьеру

37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу».

2. Игорь Черевченко стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский клуб нашел замену Олегу Кононову.

3. Семь игроков детской футбольной команды погибло в результате аварии в Перу

Полиция начала расследование происшествия.

4. Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии

Вчера Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры.

5. Адвокат Александра Кокорина попросил отменить арест игрока

Он подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест футболиста.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею