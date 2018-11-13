Джо Коул завершил карьеру, Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.
1. Джо Коул завершил карьеру
37-летний хавбек последние несколько сезонов выступал за «Тампу».
2. Игорь Черевченко стал новым главным тренером тульского «Арсенала»
Тульский клуб нашел замену Олегу Кононову.
3. Семь игроков детской футбольной команды погибло в результате аварии в Перу
Полиция начала расследование происшествия.
4. Владимир Габулов стал министром спорта Северной Осетии
Вчера Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры.
5. Адвокат Александра Кокорина попросил отменить арест игрока
Он подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест футболиста.
Фото: Global Look Press