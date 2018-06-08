Бывший полузащитник «Вест Хэма», «Челси» и сборной Англии Джо Коул стал играющим тренером. И возглавил американский клуб «Тампа-Бэй Раудис».

Эта команда выступает во второй по силам лиге USL и в своем дивизионе замыкает первую восьмерку будущих участников финальной серии. Из последних семи матчей «Тампа» выиграла лишь один, вылетев из кубкового турнира.

Интересно, что проходящий сейчас обучение на тренерскую лицензию категории А УЕФА 36-летний Коул будет помогать 34-летнему шотландцу Нейллу Коллинсу, который сам еще недавно играл в центре обороны «Рудис».

«Коул обладает фантастическим багажом знаний, который поможет молодым футболистам и нашему тренерскому штабу, — заявил Коллинс клубному сайту. — Я всего несколько недель являюсь главным тренером, и хочу открыть для Джо возможность поделиться своим опытом уже в качестве ассистента».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»