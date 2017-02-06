Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Джибриль Сиссе завершил профессиональную карьеру игрока. Футболист известен выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Франции.

«Мне нравилось быть футболистом. До сегодняшнего дня футбольный мяч был всем для меня. Я бы очень хотел продолжить карьеру, но вынужден констатировать, что с футболом покончено», — сказал 35-летний Сиссе.

EXCLU : Officiel @DjibrilCisse annonce la fin de sa carrière de footballeur et rejoint la team YAHOO #cissesuryahoo https://t.co/aL4DDCKAWz pic.twitter.com/LKSajeQcVv — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) February 6, 2017

Форвард выступал за «Марсель», «Ливерпуль», «Лацио», «Кубань» и сборную Франции. В составе Ливерпуля» Сиссе становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Кубка Англии.

Последним профессиональным клубом игрока была «Бастия», которую он покинул по окончании сезона-2014/15. В ноябре 2016 сообщалось, что форвард близок к возвращению в «Осер».

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sport France