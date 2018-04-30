Джеррард возглавит великий клуб, «Зенит» лишился шансов на чемпионство, «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 апреля.

1. Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» лишился шансов на чемпионство

«Спартак» победил «Амкар», «Зенит» и ЦСКА разошлись вничью, «Ростов» обыграл «Тосно» на своем стадионе.

2. «Селтик» в 49-й раз стал чемпионом Шотландии, «Янг Бойз» стали чемпионом Швейцарии

«Селтик» обеспечил себе титул чемпиона Шотландии, «Янг Бойз» обеспечили себе титул чемпиона Швейцарии.

3. Московский «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ

Досрочно за 5 туров до окончания первенства ПФЛ стал победителем зоны «Центр».

4. «Кьево» уволил Марана с поста главного тренера

Веронский клуб также прекратил сотрудничество с тренерами Кристианом Маранером, Андреа Тонелли и Иваном Моретто.

5. Стивен Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс»

В случае назначения это будет первая самостоятельная работа для Джеррарда.

Фото: Global Look Press

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