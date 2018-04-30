Джеррард возглавит великий клуб, «Зенит» лишился шансов на чемпионство, «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 апреля.
1. Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» лишился шансов на чемпионство
«Спартак» победил «Амкар», «Зенит» и ЦСКА разошлись вничью, «Ростов» обыграл «Тосно» на своем стадионе.
2. «Селтик» в 49-й раз стал чемпионом Шотландии, «Янг Бойз» стали чемпионом Швейцарии
«Селтик» обеспечил себе титул чемпиона Шотландии, «Янг Бойз» обеспечили себе титул чемпиона Швейцарии.
3. Московский «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ
Досрочно за 5 туров до окончания первенства ПФЛ стал победителем зоны «Центр».
4. «Кьево» уволил Марана с поста главного тренера
Веронский клуб также прекратил сотрудничество с тренерами Кристианом Маранером, Андреа Тонелли и Иваном Моретто.
5. Стивен Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс»
В случае назначения это будет первая самостоятельная работа для Джеррарда.
Фото: Global Look Press