Джером Боатенг вызван в сборную Германии впервые за год

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2018 против Северной Ирландии и Азербайджана. Приглашение в национальную команду получил защитник Джером Боатенг.

Также вернулся в состав сборной вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане. Он не вызывался с марта. Он долго не играл из-за травмы бедра, а в сборную в последний раз вызывался как раз год назад, в октябре 2016-го.

Всего в списке 23 человека:

Вратари: Кевин Трапп («ПСЖ», Франция), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Испания)

Защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»)

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Юлиан Дракслер («ПСЖ», Франция), Леон Горетцка («Шальке»), Тони Кроос («Реал», Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»)

Нападающие: Лерой Сане («Манчестер Сити», Англия), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Голландия).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Германии

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»