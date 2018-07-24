Джером Боатенг в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии может скоро переехать в Париж. Переговоры с французским грандом находятся в продвинутой стадии.

Об этой новости сообщил в своем твиттер-аккаунте репортер Торбен Хоффманн.

Парижане готовы выплатить немецкой команде 35 миллионов евро, в то время как мюнхенцы готовы отпустить 29-летнего игрока не менее чем за 50 миллионов.

Джером Боатенг является игроком «Баварии» с 2011 года. В составе «красных» защитник шесть раз стал чемпионом Германии, трижды является обладателем Кубка и Суперкубка Германии, также по разу выиграл Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии Боатенг завоевал бронзовые медали на ЧМ-2010 в ЮАР, Евро-2012 и Евро-2016, а также победил на чемпионате мира по футболу в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Торбена Хоффманна