Джером Боатенг может пропустить чемпионат мира

Защитник «Баварии» Джером Боатенг, получивший травму бедра во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), проведет в лазарете от одного до полутора месяцев. Участие защитника сборной Германии в чемпионате мира—2018 в России находится под вопросом.

В прошедшей встрече Боатенг получил повреждение и уже на 34-й минуте был вынужден покинуть поле — его заменил Никлас Зюле.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл в Бундеслиге 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал две передачи.

Фото: Global Look Press

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