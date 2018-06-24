Джердану Шакири и Граниту Джаке грозит дисквалификация на 2 матча

Автор: Михаил Серебряков 0

team of Switzerland

Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить дисквалификацию за политические жесты. Игроки продемонстрировали их, празднуя свои голы в матче с Сербией.

Игроки после голов в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1) показали жесты орла – символа Албании.

ФИФА изучает жесты на предмет провокации. Это подпадает под 54-ю статью дисциплинарного кодекса, который предполагает штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков и дисквалификацию на 2 матча.

В ФИФА планируют опросить свидетелей и экспертов, можно ли считать этот жест провокацией. Ранее, напомним, было открыто официальное дисциплинарное дело.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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