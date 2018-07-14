Джердан Шакири перешел в «Ливерпуль», Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июля.
1. Джердан Шакири перешел в «Ливерпуль»
Мерсисайдцы активировали опцию выкупа футболиста за 13,5 млн фунтов.
2. Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси»
У клуба уже есть договоренность с Маурицио Сарри и Джанфранко Дзолой.
3. «Тоттенхэм» готов продать Тоби Алдервейрелда в «МЮ» за 60 млн фунтов
Переговоры должны состояться после окончания ЧМ-2018.
4. Криштиану Роналду заплатит 18,8 млн евро штрафа за сокрытие 14,8 млн евро от испанской налоговой службы
Зато хоть в тюрьму не посадят.
5. Алан Дзагоев может стать игроком «Лацио»
В приобретении полузащитника ЦСКА лично заинтересован спортивный директор «орлов».
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»