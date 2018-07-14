Джердан Шакири перешел в «Ливерпуль», Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июля.

1. Джердан Шакири перешел в «Ливерпуль»

Мерсисайдцы активировали опцию выкупа футболиста за 13,5 млн фунтов.

2. Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси»

У клуба уже есть договоренность с Маурицио Сарри и Джанфранко Дзолой.

3. «Тоттенхэм» готов продать Тоби Алдервейрелда в «МЮ» за 60 млн фунтов

Переговоры должны состояться после окончания ЧМ-2018.

4. Криштиану Роналду заплатит 18,8 млн евро штрафа за сокрытие 14,8 млн евро от испанской налоговой службы

Зато хоть в тюрьму не посадят.

5. Алан Дзагоев может стать игроком «Лацио»

В приобретении полузащитника ЦСКА лично заинтересован спортивный директор «орлов».

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

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