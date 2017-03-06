Дженнаро Гаттузо: «Я хотел уйти из «Милана» после поражения от «Ливерпуля» в Стамбуле»

Бывший полузащитник Дженнаро Гаттузо признался, что хотел покинуть клуб после поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов—2004/05 (3:3, 2:3 пен) в Стамбуле. Игрок выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год.

«Когда ведешь по ходу финала со счeтом 3:0, а потом проигрываешь, для восстановления требуются месяцы. Для меня «Милан» был мечтой, счастливым сном, который длился 13 лет, и я чувствовал себя виноватым, потому что мы проиграли невероятный финал.

И да — я хотел сменить клуб. Это был единственный случай за всю карьеру, когда я потерял душевное равновесие», — сказал Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports