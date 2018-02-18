Дженнаро Гаттузо: «Надеюсь, Кутроне найдет красивую девушку и займется с ней любовью»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что не хочет оказывать излишнего давления на форварда Патрика Кутроне. Итальянец нашел интересный способ для Кутроне, как избежать нервотрепки от огромного внимания к себе.

«Мы не давим на Кутроне. Он не должен отвлекаться на тот факт, что является самым молодым игроком «Милана» с таким количеством забитых голов. Кутроне нужно работать и отдыхать. Надеюсь, он найдет красивую девушку, чтобы отдыхать и заниматься с ней любовью», – сказал Гаттузо.

Напомним, 20-летний воспитанник «Милана» забил 13 голов в этом сезоне. Среди игроков не старше 20 лет он в топ-5 чемпионатов Европы уступает только Килиану Мбаппе из «ПСЖ» (15).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia