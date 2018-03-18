Дженаро Гаттузо исключил Николу Калинича из заявки на матч с «Кьево»

Нападающий «Милана» Никола Калинич не попал в заявку на матч чемпионата Италии против «Кьево». Данное решение принял главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо.

По информации итальянских СМИ, между Дженаро Гаттузо и Николой Калиничем нет конфликта, однако тренер недоволен тем, как хорват относится к делу на тренировках.

В последних 11 матчах «россонери» Калинич всего трижды появлялся в стартовом составе, преимущественно выходя на замену. В этих матчах он не забил ни одного мяча.

Матч «Милан» – «Кьево» состоится сегодня, 18 марта. Начало – 17.00 по московскому времени.

«Милан» после 27 туров идет шестым в чемпионате Италии, в то время как «Кьево» близок к зоне вылета, находясь на 16-м месте.

Источник: Football Italia

Фото: Global Look Press

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