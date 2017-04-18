Джек Уилшир: «Религия помогла мне перебороть травмы»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, арендованный «Борнмутом» до конца сезона, рассказал как он справился с травмами. Англичанин заявил, что религия помогла ему перебороть череду неудач.

«Я христианин, но не тот, который каждое воскресенье ходит в церковь или постоянно молится. Конечно, я верю в Бога. Иногда задаешься вопросом: «Интересно, а есть ли Бог?». И я думаю, что он есть. Религия помогла мне перебороть травмы.

Непросто, когда ты по несколько часов в день работаешь в тренажерном зале, в то время как твои одноклубники приходят на тренировку и занимаются на поле. Это было тяжело, но вера и понимание того, что я вернусь на поле, сыграли важную роль», — заявил Уилшир.

Напомним, в матче 33-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» 25-летний хавбек вновь получил повреждение. В ближайшие дни футболист пройдет углубленное обследование после очередной травмы.