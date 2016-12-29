Джек Уилшир: «Не думаю, что «Арсенал» выиграет АПЛ»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий на правах аренды в «Борнмуте», считает, что «канониры» не смогут выиграть АПЛ в этом сезоне. По мнению хавбека, фаворитом в борьбе за чемпионство является «Челси».

«Сейчас «Челси» больше всего напоминает чемпиона. Я думаю, что они сейчас лучшие в лиге. Понятно, что впереди ещё долгий путь, но на данный момент они являются сильнейшими.

Я играл несколько раз на «Стэмфорд Бридж» в составе «Арсенала», и мы там выиграли всего один раз. На своём поле они безжалостны. Они умеют сохранять высокий уровень игры каждую неделю, и могут изменять свою игру, в зависимости от соперника. Я думаю, что это признак топ-команды», — приводит слова Уилшира источник.

Фото: Global Look Press

Источник: JustArsenal