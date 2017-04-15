Джек Уилшер: «Я не могу представить «Арсенал» без Арсена Венгера»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Уилшир

Полузащитник Джек Уилшир высказался о проблемах лондонской команды.  Игрок был арендован «Борнмутом» у «Арсенала» в прошлом году.

«Мне больно смотреть на неуверенные выступления «Арсенала». Но я не сказал бы, что мне досаждает подъем «Тоттенхэма». Эта команда всегда была где-то наверху или поблизости. Возможно, в этом сезоне что-то и изменилось, но меня куда сильнее ранят проблемы «Арсенала».

Венгер всегда прекрасно ко мне относился. Он меня ввел в состав в молодом возрасте. Такое нечасто случается в топовых клубах, на которые давит борьба за трофеи.

Арсен демонстрировал доверие ко мне. В моих глазах он прекрасен, и представить «Арсенал» без него я не могу. Тренер замечательно ко мне относился. Это все, что я могу сказать», – поделился мыслями англичанин.

Контракт тренера Арсена Венгера рассчитан до лета. Он может покинуть «Арсенал» по окончании сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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