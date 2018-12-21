Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания

Британский защитник Джеймс Коллинз пробыл футболистом «Астон Виллы» всего час. Игрок после того, как провел последние недели в расположении бирмингемцев, подписал в офисе контракт и отправился тренироваться.

Случилось так, что на занятии футболист получил травму. После этого Коллинз вернулся в офис и сообщил о разрыве контракта. Между подписанием и расторжением прошел час.

В течение карьеры больше всего матчей Коллинз провел за «Вест Хэм» (2012-2018 годы). На счету игрока 51 встреча за сборную Уэльса.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror