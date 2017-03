Джейми Варди спровоцировал удаление Самира Насри, оскорбив его семью

Стали известны подробности потасовки Самира Насри и Джейми Варди в матче 1\8 финала Лиги чемпионов. В результате конфликта игрок «Севильи» был удален.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» оскорбил семью полузащитника испанской команды Самира Насри, что привело к стычке, после которой французу была предъявлена красная карточка.

Nasri headbutt on Vardy "I'll see you in the tunnel" 👀 #LeiSev pic.twitter.com/SswqNWAoDS

— Football Gone Viral (@Footygoneviral) March 14, 2017